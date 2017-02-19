سناتور جمهوري لترامب: عاقب روسيا

دعا العضو النافذ في مجلس الشيوخ الجمهوري ليندساي غراهام الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتراف بخطئه ومعاقبة روسيا على تدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي.

وقال غراهام أمام لجنة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إنّ هدفه هو عرض هذه الفكرة على ترامب، متمنيا أن يتبناها، إذ كقائد للعالم الحر ينبغي عليه العمل معنا لمعاقبة روسيا، مضيفا أنّ مجلس الشيوخ سيركز على هذه المسألة طوال العام.

ودعا غراهام الرئيس الأميركي الى ان يكون أكثر وضوحا، قائلا إن أكثر ما يقلقني في شأن الرئيس ترامب هو أنه لم ينظر بتاتا الى الامور بشكل مباشر.

واعتبر أنّه على الرئيس أن يقول بوضوح حتى لو أن ّالمتضرّر من التدخّل الروسي هو الحزب الديمقراطي، مؤكدا للروس أنهم ستدفعون الثمن خلال عهدي لمحاولتهم التدخّل في الإنتخابات.