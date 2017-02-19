إرتفاع بالحرارة الإثنين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وتؤدي الى طقس مستقر.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل. غدا الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، و بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الاولى والليل. الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والبقاعية خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 20 درجة. فوق الجبال من 4 الى 13 درجة. في الداخل من 2 الى 17 درجة. في الارز من -5 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و50 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– ساعة شروق الشمس: 06,19 ساعة غروب الشمس: 17,25