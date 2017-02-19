الصراف ينفي تواصله مع وزير الدفاع الاسرائيلي في ميونخ

نفى وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف، في حديث لـ”العربي الجديد”، صحة ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأحد، ومفاده أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي يشارك في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ حالياً، جلس خلال خطاب وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون ديرلياين، يوم السبت، إلى جانب وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف (الصحيفة لم تذكر اسم الوزير) وتبادل معه أطراف الحديث، وأنه “عندما بدأ المصورون بإلتقاط الصور، قفز الوزير اللبناني من مكانه وانتقل للجلوس في مكان بعيد”.

ورداً على سؤال أجاب: “أنفي هذا الكلام نفياً كاملاً”.

وكانت الصحيفة العبرية قد أشارت إلى أنه تم إدخال تعديل على جدول خطابات المشاركين في المؤتمر المستمر حتى اليوم الأحد، لتفادي تواجد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على المنصة نفسها أثناء خطاب الوزير الإسرائيلي أفيغدورر ليبرمان.