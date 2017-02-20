رسالة من مختار عين داره إلى وزير البيئة

علّق مختار عين داره أنطوان بدر على تصريح وزير البيئة طارق الخطيب، متمنيا عليه ألا يكتفي بذكر معمل سبلين ومنطقة إقليم الخروب العزيزة على قلوبنا جميعا، بل يعمد الى ذكر معامل الإسمنت الاخرى التي تسبب أمراض السرطان القائمة حاليا والمزمع إقامتها مستقبلا، وتحديدا في عين داره.

وسأل بدر كيف لا يبادر فورا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انشاء معمل جديد للموت في عين داره؟ آملاً “تطبيق مبدأ المساواة بين أهالي عين داره وقب الياس وقرى الجوار الذين يحملون أيضا هويات لبنانية وأهالي زحلة الأعزاء، ووقف إنشاء “معمل الموت” في عين داره تلافيا لوقوع كارثة لا نظن أن في إمكان أحد تحمل نتائجها”.