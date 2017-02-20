حوري: إقرار الموازنة مصلحة وطنية والسلسلة تصدر عن مجلس النواب

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري تعليقاً على اللغط الحاصل حول دعوة الهيئات الناخبة في 21 الجاري أو في 8 آذار كحدّ أقصى، الى أن ولاية المجلس الحالي تنتهي في 20 حزيران الجاري، وبالتالي من الناحية النظرية يمكن إجراء الإنتخابات في حزيران المقبل، ولكن بما ان شهر رمضان المبارك يبدأ في 26 أيار المقبل، فقد ارتأى المعنيون إجراء الإنتخابات قبل بدء الشهر الفضيل، وبالتالي من هنا جاء موعد 21 شباط كمهلة لدعوة الهيئات الناخبة أي قبل 90 يوماً من إجراء الإستحقاق.

وشدد حوري في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، على أن الأساس يبقى إنجاز قانون جديد للإنتخابات، وبالتالي النقاش حول التفاصيل غير مجدٍ خصوصاً وأن القانون واضح، معتبراً أن تعديل المهل يحتاج الى قانون آخر.

ورداً على سؤال حول الموازنة للعام 2017، شدّد حوري على أن إقرارها بات مصلحة وطنية، معتبراً ان النقاش الدائر حولها هو علمي وليس سياسياً ولا علاقة لها بالتجاذبات الحاصلة.

وعن قطع الحساب، كشف حوري الى أن النص المتعلق بهذا الموضوع شبه متفاهم عليه، وهو يعطي الوقت لوزارة المال وديوان المحاسبة من أجل إنجاز قطع الحساب، كما كان يحصل في السنوات السابقة.

وعن سلسلة الرتب والرواتب، أوضح حوري أنها غير مدرجة في الموازنة، معتبراً أن السلسلة تصدر بقانون عن مجلس النواب، ولكن الحكومة تخصّص مبلغاً لها ضمن احتياطي الموازنة في حال أقرّها مجلس النواب.