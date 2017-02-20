بالفيديو: تعرض موكب السراج لإطلاق نار في طرابلس الليبية.. ونجاته

أعلن مسؤولون ليبيون إن موكبا يقل رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي وقائد الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، تعرض لإطلاق نار في طرابلس لكن لم يصب أي من الثلاثة بأذى.

وأكد السراج تعرض موكبه لإطلاق نار غرب العاصمة طرابلس من قبل مجموعة من “الخارجين عن القانون”، متعهدا بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للقضاء.

وقال المتحدث بإسم الحكومة أشرف الثلثي في اتصال مع قناة “الحدث”، إن الموكب تعرض لإطلاق نار لدى مروره في حي أبو سليم بطرابلس، مشيرا إلى أن التحقيق جار لمعرفة مصدر إطلاق النار، وما إذا كان هناك أي طرف يقف وراء الواقعة أم أنها مجرد حادث عرضي.

وأضاف الثلثي، أن معلومات أولية تفيد بأنه لم يكن هناك استهداف أو محاولة إغتيال، وقال: “كان هناك إطلاق نار عشوائي عند مرور موكب السراج في طرابلس، ولم يكن هو المستهدف”.