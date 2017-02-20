مصادر بكركي: الراعي سيبحث مع لوبان في قضية مسيحيّي الشرق وما عانوه

قالت مصادر بكركي لـ”الجمهوريّة” إنّ “مَجيء المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة “الجبهة الوطنية” مارين لوبان والمرشحين الفرنسين الى لبنان مهمّ جدّاً، وهو يندرج في إطار العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا عموماً، وبين الموارنة والفرنسيين خصوصاً”.

وشدّدت على أنّ “زيارة المرشحين الفرنسيين تأتي أيضاً ضمن سياق دور لبنان في المنطقة وأهميته”.

وأشارت الى أنّ “الراعي سيَطّلع من لوبان على مجريات المعركة الرئاسيّة الفرنسيّة، كذلك سيتمّ البحث في قضية مسيحيّي الشرق وما عانوه من تهجير إضافة الى أزمة المنطقة وحروبها والأوضاع الداخلية والعلاقات اللبنانية – الفرنسيّة”.