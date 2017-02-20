رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني دعت للمشاركة في الإعتصام المركزي بعد غد الأربعاء

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا طارئا اليوم الساعة السابعة مساء، واصدرت البيان الآتي:

“بعد عدة سنوات من النضال والتحركات والاعتصامات والاضرابات والتظاهرات، ومؤخرا بعد الهجمة الشرسة على اصحاب الحقوق، ولكي لا تضيع الجهود سدى سيما ما يسرب عن فصل السلسلة عن الموازنة وما يعنيه الموضوع من مماطلة وتسويف، ونظرا لدقة الموقف وحفاظا على الموقع الوظيفي، وعملا بالمثل القائل “في الاتحاد قوة”، فإننا ندعو الزميلات والزملاء الاساتذة الى المشاركة الكثيفة في الجمعيات العمومية لتفويض الهيئة الادارية للرابطة لجهة اتخاذ القرارات والخطوات التصعيدية المناسبة.

إن الهيئة الادارية للرابطة تعدكم بأنها ستكون حريصة في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الاساتذة، ويهمها ان تؤكد على الدعوة الى المشاركة في الاعتصام المركزي يوم الاربعاء في 22 شباط 2017 الساعة 15,30 بعد الظهر في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

في الختام تبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات والمستجدات”.