شبيب التقى لوبان في القصر البلدي

استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه في القصر البلدي، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، يرافقها النائب في البرلمان الفرنسي جيلبير كولار ,السيد ألبير جامو، وعضو مجلس بلدية بيروت المحامي راغب حداد .

بدايةً رحب المحافظ شبيب بالمرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان والوفد المرافق، وأكد أن مدينة بيروت مثال حيّ للعيش المشترك وتاريخها غنيّ بتعدد الثقافات والحضارات المتعاقبة والتي ما تزال آثارها حاضرة، والحضور الفرنكوفوني فاعلٌ فيها الى جانب الحضارة والثقافة العربية.

بدورها، عبّرت لوبان عن تأثرها بما رأته من فنّ العمارة في بيروت الذي يجمع بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر ما يعطي لبيروت طابعاً وحيوية وجاذبية فريدة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية .

بعدها، لبّت لوبان والوفد المرافق دعوة المحافظ شبيب الى مائدة الغداء، ومن ثمّ انتقل الجميع إلى جولة في وسط بيروت تخللها زيارة لأهم المواقع التاريخية .