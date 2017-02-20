كرم: “حزب الله” يعرقل الوصول الى قانون جديد لحسابات اقليمية

لفت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم الى أن الاتصالات حول قانون الانتخاب الجديد لا تزال قائمة والمسافات تضيق للتفاهم على الرغم من أن كل فريق يضع خطوطاً حمراء خاصة به لا يمكن تجاوزها، متهماً “حزب الله” بعرقلة الوصول الى قانون جديد حتى الساعة وذلك لحسابات اقليمية.

كرم وفي حديث الى “صوت لبنان – الأشرفية”، اشار الى ان المهل مفتوحة للوصول الى قانون جديد، والوحيد الممكن الاتفاق عليه من قبل الجميع هو المختلط بعدما سقطت أوهام البعض بإجراء الانتخابات على أساس القانون.

وفي موضوع الموازنة العامة، رفض كرم تأمين مواردها على حساب المواطن فلا يمكن اعطاء الناس بيد والاخذ باليد الاخرى.

اما عن استبعاد سلسلة الرتب والرواتب من الموازنة، رأى انها خطوة خاطئة وعدم مسؤولية تجاه المواطن، موضحاً ان الحل يكمن بوقف الهدر والفساد واقرار السلسلة.