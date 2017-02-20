بدء محاكمة سوري في المانيا بتهمة التحضير لاعتداء يهدد امن الدولة

بدأت في كولونيا محاكمة مغلقة لسوري في السادسة عشرة “يشتبه في أنه أعد لهجمات بواسطة قنابل في المانيا لحساب تنظيم “داعش”، وفق ما اعلنت المحكمة.

وقال متحدث باسم المحكمة ان الفتى متهم بانه اراد شن “هجمات خطيرة تهدد امن الدولة”.

وكان المتهم على اتصال بعضو في تنظيم “داعش” زوده تعليمات عن طريقة صنع قنبلة.

واعتقلته الشرطة في ايلول 2016 في مركز لايواء اللاجئين في كولونيا حيث عثرت على بطاريات موصولة بشرائط وعلى علبة تحوي سبعين دبوس خياطة وخراطيش من غاز البوتان، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الالمانية عن القرار الاتهامي.

واوضح المحققون ان “المتهم اعتنق التطرف في بضعة اشهر اثر اتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكونه قاصرا، فان المحاكمة التي يتوقع ان تستمر حتى 20 آذار تتم في شكل مغلق”.