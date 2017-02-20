عندما نقول زيت الزيتون، نذهب بلاوعينا الى منطقة الكورة شمال لبنان والتي اشتهرت وشهرت لبنان معها، بصناعة أجود أنواع زيت الزيتون.

اليوم، وقعت المشكلة في بلدة بزيزا بين البلدية وأهالي البلدة والمعمل الموجود فيها، لعدم استيفائه الشروط الصحية والبيئية، مما يشكل خطراً على صحة الأهالي من جهة، وسمعة الزيت في المنطقة من جهة أخرى.

القصة بدأت عندما قرّر صاحب المعمل استخراج الزيت من جفت الزيتون اي “بقايا العجو وقشرة الزيتون” بعد خلطها مع مادة الـ”Hexane” بطريقة صناعية، الأمر الذي يحتم صناعة أسوأ أنواع الزيوت، ناهيك عن الروائح الكريهة الصادرة من هذه العملية.

رئيس بلدية بزيزا بيار عبيد اكد ان مشكلة هذا المعمل مزمنة، بدأت منذ 9 سنوات اي منذ تأسيسه وحتى اليوم، كاشفاً عن مشكلتين يعاني منها أهالي البلدة: الأولى صحية والثانية بيئية.

وفي حديث لموقعنا، لفت عبيد الى ان اجتماعا عقد مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن بحضور رئيس بلدية أميون ورئيس اتحادات الكورة وحشد من فاعليات المنطقة، وبحث المجتمعون مراحل المعمل، فيما تفهم الوزير الحاج حسن المخاطر المنبعثة من المعمل، وشدد بدوره على ان ما يحصل هو مشاكل موروثة، من جهة البلدية التي ورثت مشاكل المنطقة، ومن جهة الوزارة التي ورثت مشاكل لبنان الصناعية.

وأكد عبيد ان وزير الصناعة تعاطف مع أهالي المنطقة ورأى ان المشاكل ظاهرة وبإعتراف من صاحب المعمل، الذي بدوره استنزف كل الفرص المعطاة له لتحسين المتطلبات الصحية والبيئية، لذلك توجّه الحاج حسن الى توقيف العمل بهذا المعمل مانعا إستعمال مادة الـHexane التي تشكل المصدر الرئيسي للصناعة في هذا المعمل.

ونوه عبيد بقرار الوزير معتبراً انه قرار شجاع وحكيم ويبشّر بمستقبل صناعي واعد، كاشفاً عن حضور بلدية بزيزا في الاعتصام الذي أُقيم أمس الاحد، على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، مشيرا الى ان رئيس بلدية أميون مالك فارس تحدث باسم البلدية.

وأوضح عبيد ان قرار الإقفال الموقت هو بمثابة إنذار أخير لصاحب المعمل، وإلا سوف يتم اتخاذ قرار بتوقفه نهائياً.

مشكلة معمل الزيت في بزيزا واحدة من آلاف المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني وخصوصاً القطاع الصناعي منه، لذلك لا بد من التحرّك سريعاً لحل هذه المشكلة، وتخفيف الأضرار البيئية والصحية على المواطنين الذين بدأ ينفذ صبرهم من إهمال الدولة.