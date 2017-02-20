الرياشي عقب انتهاء جلسة الحكومة: للبحث بضمّ السلسلة إلى مشروع الموازنة

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أنّ الحكومة لا تزال في مرحلة البحث المعمق بالموازنة وسيستمر البحث في جلستين تعقدان يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمتابعة موضوع الموازنة بالتفاصيل وبالعمق وبشكل دقيق كما سيتم البحث بضمّ سلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة.

وأضاف بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سعد الحريري:”ليس لدي ما اطرحه عليكم اليوم غير السلام والسلام عليكم”.

ورداً على سؤال حول مضمون البحث في الجلسات المقبلة أجاب الرياشي : البحث يتناول كل التفاصيل.

وكانت الجلسة قد انتهت عند الساعة الثامنة مساء بعد ما يقارب الثلاث ساعات على بدء اجتماع مجلس الوزراء الذي غاب عنه الوزراء: يعقوب الصراف، محمد كبارة، ايمن شقير، بيار بو عاصي وجرى خلاله استكمال البحث في مشروع الموازنة العامة.