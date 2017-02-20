الحريري لن يتخذ أي إجراء “انتخابي” يؤدي إلى خلاف مع عون

رفع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مسؤولية أي عرقلة للانتخابات النيابية عنه، ورماها في ملعب الرئاسة الأولى، بعدما وقع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. وحسب هذا التوقيع يكون موعد إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، الأحد في 21 أيار المقبل.

وقالت مصادر متابعة، إن “دعوة الهيئات الناخبة لا تصبح نافذة إلا بعدما يذيلها رئيس الجمهورية بتوقيعه، حتى لو وقعها رئيس الحكومة”، لافتة إلى أن “الدعوة لم تصل بعد إلى السراي الحكومي”.

وأضافت المصادر، أن “رئيس الحكومة لن يتخذ أي أجراء سيؤدي إلى خلاف مع الرئيس ميشال عون، وعليه فإن المهل تتيح له إيداع المرسوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مدة شهر”.