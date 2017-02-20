الجراح: لضرورة اتخاذ خطوات ايجابية باتجاه تحسين الاقتصاد

شدد وزير الإتصالات جمال الجراح على وجود محاولات جدية ومستمرة لانتاج قانون انتخاب جديد بعيدا عن أي سقف زمني للتوافق لكن اذا حصل في وقت قريب فهذا أمر جيد، متوقعاً التوصل الى قانون عصري يرضي جميع الافرقاء ويأخذ هواجس الجميع بالحسبان.

واشار الجراح، في حديث الى “صوت لبنان – الاشرفية”، الى أن النقاش يتركز حول القانون المختلط والعقد كامنة بين الدوائر واختيار المقاعد بين الاكثري والنسبي.

وعن الموازنة العامة، قال الجراح: “هناك أمور عدة يجب بحثها عند مقاربة أرقام الموازنة اولا عجز الخزينة، الوضع الاقتصادي والمالي الصعب وثالثا وضع المواطن الصعب”، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية باتجاه تحسين الاقتصاد وتساعده على النمو والتطور واستعادته مكانته الانتاجية.