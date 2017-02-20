“مختلط” جديد يبصر النور؟

مع توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون وإحالته الى رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري لتوقيعه، بدا أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد والمواجهة، في ظل إصرار عون كما نقل عنه على عدم التوقيع على المرسوم، في إطار الضغوطات التي يمارسها على السياسيين لدفعهم الى التوافق على قانون جديد، مع دخول البلاد في مدار المهل القانونية للقانون، بدءاً من الثلثاء، بالتزامن مع بدء حركة احتجاجات سياسية وشبابية، رفضاً لقانون الستين وللمطالبة بقانون جديد.

رجحت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، نقلاً عن مصادر نيابية بارزة أن يكون قانوناً مختلطاً يجمع بين النسبية والأكثرية بعد مراعاة هواجس الجميع، وتحديداً النائب وليد جنبلاط الذي أبدى موافقة على اعتماد القانون “المختلط”.