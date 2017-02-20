“القوات” – فرنسا تشارك في حفل تكريم المطران ناصر الجميّل

قام وفد من “القوات اللبنانية” في فرنسا ممثلاً برئيس مقاطعة أوروبا المهندس إيلي عبد الحي ومنسـق فرنسـا المهندس إيلي شـلهوب بتلبية دعوة سفيردولة فلسـطين السيد سلمان الحرفي لحضور حفل تكريم عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية لدورها المميز في الإنفتاح والإعتدال وذلك برعاية وحضور رئيـس الدولة الفلسطينية السـيد محمود عباس.

فكانت حاضرة، كما في كل مناسبة تهم الجالية اللبنانية، إلى جانب المطران ناصرالجميّل، الزائر الرسـولي على أوروبا الغربية، الذي منحه الرئيـس عباس مواطنة الشـرف الفلسـطينية تكـرِيما لجهوده المستمرة في الإنفتاح على الآخر المختلف وعلى تثبيت أسس العيش المشترك بين المسلمين المسيحيين وإظهار وجه الإعتدال في العالم العربي في زمن صعود التطرف القاتل.

وهي كانت مناسـبة التقى فيها ممثلي “القوات” بالرئيـس محمود عباس، الذي استقبلهم بكل حفاوة، فنقل إليه الوفد تحيات رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع. بعدها كانت لقاءات مع بعض الشـخصيات الدبلوماسية اللبنانية والعربية وعدد من السـفراء المدعووين لحضور الحفل.