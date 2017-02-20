“القوات” تحصر خياراتها بين باسيل معدلا او “المحدود”

في الجانب الانتخابي، وفيما يعكس تمايزا بين ركني تحالف معراب، أكد التيار الوطني الحر في اجتماع مجلسه السياسي برئاسة رئيس “التيار” الوزير جبران باسيل أن الحل الوحيد لتجنب أزمة سياسية تلوح في الأفق في حال بقيت القوى السياسية عاجزة عن الإتفاق على قانون انتخاب جديد يكمن في اختيار واحد من القانونين اللذين يدور النقاش حولهما راهنا: إما المختلط على اساس معايير موحدة، او القانون التأهيلي.

بيد ان معراب لا تلاقي الرابية في خيارها، اذ اكدت مصادرها لـ”المركزية” انها من جهتها، حصرت خياراتها بين المختلط والصوت المحدود. وهي ضد القانون التأهيلي، مع تقديرها الكامل لجهود الوزير باسيل في اتجاه تدوير الزاويا وصولا الى توافق على قانون انتخابي.

واشارت الى ان المختلط والمحدود يؤمنان صحة التمثيل وياخذان في الاعتبار هواجس القوى السياسية ويشكلان المساحة المشتركة الجاري العمل لاجلها لبلوغ الاتفاق، بالاستناد الى نتائج الاتصالات التي جرت حتى اليوم، فاما العودة الى مختلط ” باسيل” او ما يعادله، اي التصورالذي اعدته القوات متضمنا مراعاة لهواجس الطائفة الدرزية وحصلت على موافقة مبدئية في شأنه من كليمنصو بعدما ارسلت نسختين اليها والى بيت الوسط ، والا فالصوت المحدود، داعية الى عدم توسيع بيكار البحث في القوانين الاخرى لتلافي الغوص في بحور خلافاتها الواسعة مجددا وحصر النقاش في الاكثر قابلية للتوافق والاقرار لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه مع تأخير تقني محدود حكما.