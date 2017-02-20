أجمل ما في موازنة المرشح لتولي رئاسة الصندوق الدولي الخبير المالي البروفسور علي حسن خليل هي الإقتراحات الضريبية وقد لفتني بعضها لا بل دوخني وسوسحني واقتحم مهجتي. ولعل أبرزها رسوم السير الإضافية. مثلاً 50 ألف ليرة رسم القيادة بيد واحدة. عليك أيها المواطن وضع اليدين الإثنتين على المقود ولو قعدت إلى جانبك ملكة جمال العالم الأسبانية ميرييا لالاغونا بالميني ميني ميني جوب أو ما يعادل الآنسة لالاغونا جمالاً وقواماً… وثقافة. ممنوع منعا باتا القيادة بيد واحدة.

ويمكن تغريم السائق ب 100 ألف ليرة إن ركن سيارته إلى جانب الطريق وشوهد يقبّل صديقته تحت أذنها اليسرى. ويمكن رفع الغرامة إلى 200 ألف إذا مارس التقبيل الحر على الإشارة الحمراء. و300 ألف إذا “ضوّت أخضر” واستمر السائق في غيّه.

ويمكن تسطير مخالفة دسمة بحق أي سائق إن ضُبِط متلبّساً بالتهام سندويش فلافل بطرطور. بلا طرطور لا مشكلة إنما لا يمكن للسائق أن يقود فان ركاب أو كميون بحص ويشرشر على حالو. وما ينطبق على الفلافل ينطبق على الشاورما. وأحلى ملطش للدرك حد فلافل طبّوش.

وأقترح كمواطن حريص على تعزيز دخل الدولة وتحسين وضع المالية العامة ضرائب مباشرة وعينية على بسطات الفول الأخضر والأناناس والمانغا والبازيلا الخضراء بمعدل صندوقة كل يوم تذهب مباشرة إلى مصلحة الضريبة تيبلّوا قلبن الشباب. وبكرا جايي دور الكستنا واللوز.

واستوقفني في مقترحات بروفسور خليل “فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية او النهرية او الاملاك التي تقع على خط سكك الحديد تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الرسوم المتوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها..” وأذكر أن ماري ـ بل صغرى بنات جارنا عبّودي كانت تربط شعرها الأشقرجدولتين عندما بدأ البحث بالضرائب على الأملاك البحرية واليوم ماري بل دقّت بال 45 وما عاد معروف لون شعرها. يوم كحلي. يوم بنفسجي. يوم أحمر.

ولا أعرف أي عبقري أوحى لوزير الخزانة اللبنانية باقتراح فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق البر مفترضاً أن مواطني دول الإتحاد الأوروبي والأميركيين والخليجيين يؤثرون التوجه إلى الأردن وتركيا عبر سورية ـ الأسدين. وأن لبنانيي 8 آذار يفضلون السفر عبر مطار المزة الدولي لاستنشاق هواء الحرية والممانعة والعروبة. وقد يشكل الرسم البري حافزا للمواطنين السوريين لتمديد إقاماتهم في ربوع لبنان.

ونصل إلى الضريبة المرتفعة المقترحة على المشروبات الروحية المستوردة. شخصياً سأنصرف إلى الشمبانيا الوطنية، والويسكي المصنّع في كمب مرعش وفودكا وادي العرايش… نكاية بالswing والثنائي Moët &Chandon. أما فرض رسم على استخراج البحص والرمل. فتستثنى منه مرارة الإستيذ. وهذا ما سيورده المعاون السياسي في فذلكة الموازنة. علي “فذلوك” كبير.

لا خيال في المقترحات الخليلية. وسّع أفقك يا علي. ضع ضريبة على سايتات البورنو.

ضريبة على النمر الزرق. ولا يمكن جمع الضريبتين. ويُكتفى بالضريبة الأعلى.

ضعُ ضريبة على المايوهات المؤلفة من قطعة واحدة المعروفة بـ (MAILLOTS UNE PIÈCE).

ضعْ يا علي ضريبة على صبغة الشعر. حان الوقت كي نرى النساء على حقيقتهن.

ضعْ ضريبة على العصافير. تصيدت أيها اللبناني 100 عصفور بدك تعطي الدرك نصن. وخود على نتف.

ضع ضريبة 120% على مخصصات النواب حتى يلعنوا الساعة التي قرروا فيها الإنخراط في خدمة الوطن والمواطنين.

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