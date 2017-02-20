ماليزيا استدعت سفير كوريا الشمالية على خلفية اغتيال كيم جونغ نام

استدعت ماليزيا اليوم سفير كوريا الشمالية في كوالالمبور كما استدعت سفيرها في بيونغ يونغ على خلفية توتر اثر اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، بحسب ما اعلنت الخارجية الماليزية.

واوضحت الوزارة بعد اللقاء مع السفير الكوري الشمالي أنها شددت على واقع ان الوفاة حدثت على الاراضي الماليزية في ظروف غامضة وبالتالي فمن مسؤولية الدولة الماليزية اجراء التحقيق لتحديد سبب وفاة كيم جونغ – نام.

وأضافت: “تباحث مساعد وزير الخارجية الماليزي رجا انوشروان زين العابدين في الوزارة مع السفير الكوري الشمالي كانغ شول لوندي ماتن”.

وكان شول اتهم الاسبوع الماضي ماليزيا بالانضمام الى “القوى المعادية” لكوريا الشمالية بعد ان اكدت كوريا الجنوبية ان الاغتيال في مطار كوالالمبور دبرته كوريا الشمالية.

واكدت الوزارة أن ماليزيا تعتبر ان اتهام كوريا الشمالية لها لا اساس له، لافتة إلى أن كوالالمبور تأخذ على محمل الجد اي محاولة لتشويه سمعتها.

وأضافت:”علاوة على ذلك فإن سفير ماليزيا في بيونغ يونغ استدعي الى كوالالمبور للتشاور”.

وتعرض كيم جونغ – نام (45 عاما) الابن الاكبر للرئيس الكوري الشمالي السابق كيم جونغ – ايل لهجوم في 13 شباط من امراتين رشتاه بسائل في الوجه في مطار كوالالمبور حيث كان يستعد للتوجه الى ماكاو. وتوفي اثناء نقله الى المستشفى.

واعلنت الشرطة الماليزية ان المحققين يبحثون عن اربعة كوريين شماليين تراوح اعمارهم بين 33 و57 عاما فروا جميعا من ماليزيا في يوم الاغتيال.