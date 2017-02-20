لوبان من بعبدا الى السراي: موضوع النازحين يشكل عبئاً على لبنان

أكدت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الفرنسية مارين لوبان بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “البحث تناول موضوع النازحين الذي يشكل عبئاً على لبنان”. وشددت على “أهمية التعاون لمكافحة التطرف الإسلامي بين البلدين”.

ولاحقاً استقبل رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، يرافقها النائب في البرلمان الفرنسي جيلبير كولار ومدير مكتبها نيكولا لو ساج في حضور السيد نادر الحريري.

وأكد الحريري خلال الاجتماع على أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب المتستر بلباس الدين بينما هو في الواقع لا دين له، وأن المسلمين المعتدلين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين في العالم، هم أول هدف للإرهاب المتطرف باسم الدين، لأنهم في الواقع أول المواجهين له.

وتابع الحريري: “وبالتالي، فإن الخطأ الأكبر في مقاربة هذا الموضوع هو الخلط الطائش الذي نشهده في بعض وسائل الإعلام والخطابات بين الإسلام والمسلمين من جهة وبين الإرهاب من جهة ثانية”.

كما أكد أن اللبنانيين والعرب كما بقية شعوب العالم ينظرون إلى فرنسا على أنها البلد المنبع لحقوق الإنسان وفكرة الدولة التي تساوي بين جميع أبنائها من دون أي تمييز عرقي أو ديني أو طبقي.

وكانت لوبان واعضاء الوفد المرافق قد قامت بزيارة جبيل وكانت لها محطة في بلدية المدينة حيث كان في استقبالها رئيس المجلس البلدي زياد الحواط ونائبه ايوب برق في مبنى البلدية وعدد من الاعضاء في حضور ممثل وزير الداخلية مستشاره الدكتور خليل جبارة.