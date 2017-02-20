لوبان من الخارجية: حماية مسيحيي الشرق هي ببقائهم في أرضهم

إعتبرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني، المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان أن أفضل طريقة لحماية المسيحيين في الشرق الاوسط هي القضاء على التطرف الاسلامي، وهو أمر اخذته على عاتقها في فرنسا، مشيرة إلى أن عددا لا بأس به من الهجمات يقع اسبوعيا في الوقت الحالي عبر الاعتداء على عناصر من الشرطة ومدنيين، وهم يهتفون “الله اكبر”.

وشددت لوبان بعد لقائها والوفد المرافق وزير الخارجية جبران باسيل، على أن وسيلة حماية الاقليات المسيحية هي القضاء على اولئك الذين يهدفون الى تدمير كل الاقليات، هذا واضح بالنسبة لي.

ودعت في السياق لوبان إلى ضرورة حماية المسيحيين عبر العمل على تمكينهم من البقاء في ارضهم وليس كما اقترح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منذ سنوات بإقناعهم بترك بلادهم وتحويلهم الى لاجئين، معتبرةً أن هذه الرؤية خطيرة لمسيحيي الشرق الاوسط وهذا ليس هدفي، وإنما ما اريده هو جعلهم يواصلون العيش بأمان وطمأنينة في بلدانهم”.