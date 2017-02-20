الرياشي من قصر بعبدا: نؤكد دعم “القوات” لموقف عون من قانون الانتخاب

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع قانون الانتخابات النيابية واضح ومعروف ونحن ندعمه، لافتا الى أن الرئيس عون، كما رئيس الحكومة سعد الحريري تجاوبا مع اقتراح وزراء “القوات اللبنانية” بأن يعقد مجلس الوزراء جلسات خاصة للبحث في القانون الانتخابي بعد الانتهاء من دراسة الموازنة.

موقف الرياشي جاء في اعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية، في قصر بعبدا قبل ظهر الإثنين، والذي تم خلاله عرض للاوضاع العامة في البلاد، والواقع الاعلامي المكتوب والمرئي والمسموع، وأوضاع تلفزيون لبنان والمؤسسات التابعة لوزارة الاعلام، كما تناول البحث الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

الرياشي سلّم عون خلال الزيارة نسخة عن مشاريع القوانين التي رفعتها الى مجلس الوزراء لدعم الصحافة بشكل عام، والمطبوعة منها، بشكل محدد.

وكان عون داعما ومشجعا لهذه المشاريع لان فيها دعما للصحافة التي هي العنوان الاساسي للبنان والعنوان الاستراتيجي للديموقراطية”.

وعمّا إذا كانت هذه المشاريع ستبصر النور، قال الرياشي: “بإذن الله، اليوم سأتحدث بها مع دولة الرئيس على هامش جلسة الموازنة كي توضع في اسرع وقت على جدول الاعمال، وتحال الى مجلس النواب”.

وعن المستجدّات بملف تلفزيون لبنان، تابع الرياشي: “نحن بصدد اعداد كامل لانجاز ملف مجلس ادارة تلفزيون لبنان في اسرع وقت، وهذا المجلس يهتم بنهضة التلفزيون”.

وأضاف: “يجب ان يكون الامر قد انتهى في العاشر من آذار كحد اقصى، لقد استجد سفر علي، وشربنا البحر ولن نغص بيومين اضافيين. وتلفزيون لبنان سيكون، باذن الله، مميزا ومتمايزا عن غيره من التلفزيونات مع مجلس ادارة جديد وفاعل ونشيط ومتحرك”.

وعن إقرار الموازنة قبل اواخر الشهر الحالي، لفت إلى أنه “قد يكون قبل ذلك، وقد يتم الامر هذا الاسبوع حيث تعقد جلسات اليوم والاربعاء”.