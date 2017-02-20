بري وصل الى طهران للمشاركة في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني

وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الإثنين الى طهران للمشاركة في المؤتمر السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يبدأ أعماله صباح غد في قصر المؤتمرات في العاصمة الايرانية.

وكان في استقباله في مطار مهرباد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور مسعود بازشكيان وعدد من أعضاء المجلس والسفير اللبناني في ايران فادي الحاج علي وأركان السفارة.

ورحب بازشكيان ببري منوها بمواقفه ودوره في دعم القضية الفلسطينية.

ورد بري متحدثا عن “أهمية هذا المؤتمر الجامع لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”، وقال: “مع الاسف نسينا قبلتنا الاولى وقبلتنا السياسية بعد عام 1948. لا شيء يجمع سوى فلسطين، وكل الخلافات التي يحاولون بثها بين العرب انفسهم او بين المسلمين انفسهم، كل ذلك لمصلحة اسرائيل واسرائيل فقط”.