اسعار النفط شبه مستقرة في آسيا

بدت اسعار النفط مستقرة او شبه مستقرة في آسيا اليوم الاثنين وسط الآمال بخفض انتاج منظمة البلدان المنتجة للنفط (اوبك) التي حدت منها زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة.

وبلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم آذار 41،53 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وبقي سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم آذار من دون تغيير عند 81،55 دولارا.

واحترمت دول اوبك بشكل افضل مما كان متوقعا خفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه للحد من تراجع الاسعار، لكن ذلك لم يترجم بهبوط عام للعرض بسبب ارتفاع الاحتياطات الاميركية.

وكشفت المجموعة الخاصة “بيكر هيوز” ان عدد آبار الحفر التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة سجل ارتفاعا.