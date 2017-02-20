نهرا طلب وقف الاعمال على جسر شكا البترون

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي، وقف الاعمال موقتاً على جسر شكا – البترون، بسبب عدم إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنبيه السيارات القادمة على الخط السريع مسبقا بوجود أشغال من قبل المتعهد، مما يؤدي الى حوادث سير كبيرة على الاوتوستراد ويعرض المواطنين للخطر.

وجاء في القرار: “بما أن الأشغال العامة التي تجري على الجسر في “أتوستراد شكا” مقابل شركة الاترنيت سابقا قبل معمل Holcim تعرض سلامة المواطنين والسيارات لخطر شديد، لعدم إتخاذ الاجراءات اللازمة لتنبيه السيارات القادمة على الخط السريع مسبقا بوجود أشغال، وبما أن ذلك قد يؤدي الى حوادث كبيرة على الأتوستراد، لذلك الاطلاع والايعاز ووقف الأعمال موقتا لحين تأمين كافة شروط السلامة العامة والافادة”.