الحريري عرض للتطورات مع الصفدي ووفد من جمعية الصناعيين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي الوزير السابق النائب محمد الصفدي وعرض معه التطورات السياسية في البلاد وشؤونا تتعلق بمدينة طرابلس، كما التقى سفير السويد في لبنان بيتر سيمنبي وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووضع وفد من جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل في حضور المستشار مازن حنّا الحريري في أجواء المشاكل الاساسية التي يتعرض لها القطاع الصناعي في لبنان والانخفاض في الصادرات الذي بلغ مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة، وزيادة الاغراق في الأسواق اللبنانية وكذلك المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها مؤسسات دخيلة لنازحين سوريين تعمل بدون تراخيص، ما يزيد من معاناة القطاع.