لوبان من البيت المركزي: لعودة سريعة للاجئين

أكّدت المرشحة اليمينيّة للانتخابات الرئاسية الفرنسية لوبان خلال اجتماعها برئيس الحزب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي على الصداقة بين البلدين، قائلةً: “سأبذل كل جهدي لتعزيز هذه الصداقة”، مشددة على ضرورة مواجهة التطرف، كما تناولت مسألة النازحين السوريين، ودعت الى معالجتها بطريقة جذرية ما يتيح لهم العودة السريعة الى بلادهم.

وقد شارك في اللقاء نائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ، النائب نديم الجميل ومستشار رئيس الحزب البير كوستانيان، ورافق لوبان النائب الفرنسي جيلبير كولار Gilbert Collard وعدد من معاونيها.

وفي بيان لحزب الكتائب شدد “رئيس الكتائب خلال اللقاء على “القيم المشتركة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفرنسي”، وقال “إن لبنان واجه التطرف في اصعب الظروف، وهو كان وسيبقى نموذجا للعيش بحرية وكرامة”.

واعتبر “أن التطرف هو تقويض الأسس القيم الحضارية، ومواجهته لا تكون من خلال دعم الديكتاتوريات بل عبر تعزيز قوى الاعتدال ونشر قيم التسامح والتنوع والديموقراطية”، وشدد على اهمية التزام لبنان “مبدأ الحياد الايجابي للتمكن من المحافظة على استقراره ولعب دوره في المنطقة”.

وفي موضوع النازحين السوريين، اكد الجميل “دعم حزب الكتائب لفكرة إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا يحميها المجتمع الدولي”. واشار الى “أن من غير الممكن ان يستمر لبنان في تحمل عبء مليون ونصف مليون لاجىء سوري كما هو الحال اليوم”.