اسرار الصحف ليوم الإثنين 20 شباط 2017

أسرار الآلهة

سجّل استعجال الخارجية في الرد على سيغريد كاغ وغياب الوزارة عن التعليق على كلام السيد نصرالله تجاه السعودية والإمارات.

استاء مناصرو الكتلة الشعبية في زحلة من عدم زيارة وزير الاعلام دارة الوزير الراحل الياس سكاف وعدم الاتصال برئيسة الكتلة خلال زيارته عاصمة البقاع.

لم تعرف بعد أسباب استبعاد ممثل “اللقاء الديموقراطي” من الوفد الرسمي الى مصر والأردن ولم يجب أحد على اعتراض النائب جنبلاط.

يؤكد متابع قرب تأسيس شركة ثالثة للاتصالات في لبنان رغم أن ملكية الشركتين تعود الى الدولة.

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يقال

إن الاجتماعات والاتصالات الروسية – الإيرانية تكثّفت في الآونة الأخيرة لدرس كيفية التعامل مع القرار الأميركي الأخير بالتدخّل برّياً في الحرب السورية وكيف ستتعامل طهران مع هذا التطوّر.

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أسرار الجمهورية

أشار أحد النواب الشماليين إلى أنّ محاولات إقناع شخصية مستقلّة بارزة للتّرشح مجدداً ما زالت قائمة لأنها تعطي قيمة مضافة لأيّ لائحة تكون فيها.

اعتبرت مرجعية روحية أنّ فوز أيّ مرشح للإنتخابات الفرنسية سيكون له الوقع نفسه على المسيحيين ولبنان على اعتبار أنّ لبنان يدخل في وجدان كلّ فرنسيّ.

تمنّى مرجع بارز على مرجع آخر التدخّل لحلّ أزمة صامتة قبل أن تنفجر بينه وبين مرجع ثالث بسبب الاختلاف في الموقف من ملف حساس مطروح حالياً للحسم، فلم يلقَ تجاوباً مع طلبه.

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اسرار اللواء

همس

اعتبرت أوساط دبلوماسية أن استدعاء المندوبة الأممية سيغريد كاغ إلى الخارجية اللبنانية يُؤكّد تمسك العهد الجديد بالموقف الذي أدلى به رئيس الجمهورية بالنسبة لشرعية سلاح «حزب الله»!

غمز

تردّد أن أوّل صاروخ سيطلق على الأهداف الإسرائيلية في حال حصول حرب جديدة سيحمل اسم مسؤول لبناني كبير!

لغز

لم يحصل توافق بين المراجع المعنية على التعيينات الأمنية حتى الآن، فيما تنصح دوائر خارجية عدم تنفيذ أي تغييرات في القيادات الحالية، لضرورات المواجهة المستمرة ضد الإرهاب!

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علم وخبر

الموسوي للرياشي: نزعتوه!

أثناء حضورهما مؤتمر البلديات الذي نظمه التيار الوطني الحر، وفيما كان رئيس التيار الوزير جبران باسيل يتحدّث عن اللامركزية، قال الوزير ملحم الرياشي للنائب نواف الموسوي: في كلامه عن المركزية باسيل صار قوّاتي. فردّ الموسوي قائلاً: نزعتوه.

تجربة الكاميرات رصدت 3000 مخالفة

تبدأ قوى الأمن الداخلي حملة لقمع مخالفات السيارات بعدما عززت تقاطع الطرق الرئيسية في مدينة بيروت وإشارات المرور بكاميرات لرصد مخالفات السائقين. وعلمت «الأخبار» أن التجربة الأولى لهذه الكاميرات سجّلت 3 آلاف مخالفة سير في يوم واحد، علماً بأن هدف هذه الكاميرات رصدت تجاوز السائقين للإشارة الحمراء وإجبار السائق على التوقف قبل الخطوط البيضاء المحددة للمشاة، باعتبار أن التوقف عليها يعني ارتكاب مخالفة. وستبدأ المديرية الإعلان عن وجود الكاميرات الأسبوع المقبل، لكي لا يُفاجأ السائقون بتنظيم محاضر المخالفات بحقهم.

ريفي يفتتح مكتباً في البقاع

يستعد الوزير السابق أشرف ريفي لافتتاح مكتب له في البقاع، من دون أن يُحدد بعد في أي منطقة سيكون المركز. لكن بحسب مصادر في فريق عمله، «الأرجح أن يكون في قبّ الياس». وعقد عدد من مناصري ريفي البقاعيين أمس اجتماعاً للاتفاق على المكان والإعداد لمهرجان سيُنظّمونه في شتورا قريباً.

افرام يحرّك ماكينته

بدأ رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام، منذ قرابة شهر، تنظيم ماكينته الانتخابية، استعداداً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة في كسروان، بعد أن كان موقفه في هذا الخصوص مبهماً. وقد استعان افرام بعدد من العاملين في شركاته ليكونوا من فريق العمل الانتخابي. والعمل يتركز على إعداد اللوائح الانتخابية وتقسيم المناطق لدرس تركز قوته الناخبة.

إسقاط دعاوى التيارَين

يبدو أن التفاهم بين تيار المستقبل والتيار التيار الوطني الحر سيترجم بمصالحات وإسقاط دعاوى قضائية كانت قد رفعت في وقت سابق بين وسائل إعلام الطرفين وشخصيات نيابية وسياسية من الجانبين.

تهنئة على تشكيلات لم تصدر بعد

تتداول في أروقة قصور العدل أسماء قضاة على أنهم سيتسلمون مناصب كقضاة تحقيق ومحامين عامين. ويتداول القضاة هذه الأسماء على أنها مسربة من تشكيلات قضائية جرى الاتفاق عليها. إلا أن مصدراً قضائياً رفيعاً أكد لـ»الأخبار» أن قضاة وُزّعوا مناصب على مزاجهم، وأن آخرين تلقوا التبريكات، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يعقد اجتماعاً واحداً لبحث التشكيلات القضائية، علماً بأن الأمر مرتبط بشكل أساسي بتعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي الذي لا يزال منصبه شاغراً منذ شهر ونصف تقريباً.