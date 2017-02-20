حافظي على بشرة وجهك… وابتعدي عن هذه الأمور!

يلجأ عدد كبير من الناس الى تطبيق الكريمات والوصفات على البشرة بهدف الحفاظ على جمالها ونضارتها. والملفت هو أن بعض هذه الطرق قد يكون في الحقيقة مفيد إلا أنه يحمل آثاراً سلبية وجانبية مضرة.

وإليكِ بعض الأمور التي لا يجب أن تطبقيها أبداً على وجهك:

-معجون الأسنان: يقوم بعض الأشخاص بتطبيق معجون الأسنان على البشرة للتخلّص من البثور. ولكن ما لا تعرفونه هو ان هذ المكوّن يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي لا تناسب مع صحة الجلد والبشرة.

-كريم ترطيب الجسم: هذا النوع من الكريمات مصمم خصيصاً لترطيب الجسم، ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يُستخدم على الوجه، لأنه قد يسبب الحساسية.

-الماء الساخن: إن استخدام الماء الساخن على الوجه يساهم حتماً في تبخّر المياه الموجودة في بشرة الوجه، بالتالي ستخسر هذه الأخيرة نسبة عالية من الرطوبة، فتصير جافة وتتكسّر.