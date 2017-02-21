العبدة: بشار وفّر البيئة المثالية للإرهاب.. والحالة على حالها ما دام في السلطة

أكد رئيس “الإئتلاف الوطني السوري” المعارض أنس العبدة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أن “الحالة المأساوية في سوريا لن تتغير ما دام بشار الأسد في السلطة”، وذلك بسبب “أنه جزء أساس من المشكلة وليس جزءاً من الحل”.

ولفت العبدة إلى أن سلطة بشار “وفرت البيئة المثالية للإرهاب وما زالت”، مضيفاً إنه “لا يمكن الحديث عن استراتيجية ناجحة ومتكاملة لمحاربة الإرهاب ما دام بشار في السلطة”.

كما أكد العبدة أن هناك “جرائم حرب ترتكب بشكل يومي من قبل النظام وحلفائه في سوريا”، لافتاً إلى أنه “لم يكن النظام قادراً على الاستمرار بإغتصاب السلطة لولا الدعم الروسي والإيراني والمليشيات الطائفية”.

وطالب العبدة الإدارة الأميركية الجديدة برسم استراتيجية واضحة تجاه ما يحدث في سوريا، مشيراً إلى أن “الجيش السوري الحر” حارب إرهاب نظام الأسد وتنظيم “داعش” والميليشيات الطائفية الإرهابية أكثر من أي طرف آخر، منوّهاً إلى أنه “بالنسبة للسوريين لا فرق بين فظائع ذبح الأعناق والبراميل المتفجرة”.

وتابع حديثه قائلاً: “نذهب إلى جنيف من أجل الوصول إلى حل سياسي يفضي لإنتقال سياسي حقيقي”، مشيراً إلى أنه “لا بديل عن وجود إرادة سياسية حقيقية للدفع باتجاه مفاوضات ذات مصداقية وانتقال سياسي حقيقي حسب رغبة السوريين”.