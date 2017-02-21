بالفيديو: العناكب والصراصير والعقارب… غداء أنجيلينا جولي وأطفالها

خلال زيارتها الأخيرة إلى كمبوديا للترويج لفيلمها الجديد “First they kill my father”، فاجأت نجمة هوليوود أنجلينا جولي متابعيها بالوجبة التي طهتها وتناولتها أمام عدسات الكاميرا.

إذ خلال لقاء كانت تجريه معها مراسلة شبكة “BBC”، طهت أنجلينا أصنافاً مختلفة من الحشرات، من بينها العناكب والصراصير والعقارب السوداء، موضحةً أنها أقدمت على تناولها للمرة الأولى عام 2002، عندما تبنّت ابنها الأكبر، مادوكس.

وشرحت أنجلينا وهي تطهو الطعام بإتقان، طريقة تناول هذه الوجبات المقرمشة، التي تعدّ في كمبوديا من أفضل وأشهى الأطباق، مؤكدةً أن الحشرات جزء من النظام الغذائي، وأن كثيراً من البشر نجوا من الموت بفضل هذه الحشرات بعدما هددهم الجوع خلال فترات الحروب.

ولم تكتفِ أنجلينا بطهي الطعام، بل تناولت أحد العناكب وقدّمت أحد أقدامه للمراسلة التي تناولته بتلذّذ هي الأخرى، وعقّبت عليه قائلةً “مذاقه رائع، الآن أعرف لماذا تحبينه”. كما حثت أولادها الستة، الذين حضروا جميعهم، على تناولها.