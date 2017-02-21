أندراوس: “حزب الله” لا يريد إجراء الإنتخابات في موعدها

رأى النائب السابق أنطوان أندراوس أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يفسح المجال لمجلس النواب أن يجتمع بثلثي أعضائه ويمدد لنفسه، وهذا التمديد قد يكون تقنياً أو لفترة سنة أو أكثر.

وقال أندراوس في إتصال مع صحيفة “السياسة” الكويتية، إن وزير الداخلية قام بواجبه في هذا الصدد، لكن مهلة إجراء الإنتخابات لم تنته، وبإمكان الرئيس أن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد شهر أو شهرين، وإن إمكانية إجراء الإنتخابات لا تزال قائمة.

واستبعد أندراوس الاتفاق بشأن قانون جديد للإنتخابات، لأن “حزب الله” على ما يبدو لا يريد إجراء الإنتخابات في موعدها، وهذا الأمر واضح من خلال إصراره على النسبية الشاملة التي لا يوجد إمكانية للتوافق بشأنها، ما يعني أنه يريد العودة إلى مشروعه القديم الجديد المتمثل بـ”المؤتر التأسيسي”، خصوصاً أن ما يجري في المنطقة من تسويات، يوحي كأن “حزب الله” ينتظر أمراً ما يسمح له بالسيطرة على لبنان سياسياً وعسكرياً، وهو ما عبرت عنه تصريحات أمينه العام حسن نصرالله والمسؤولين الإيرانيين، في أعقاب الأزمة المستجدة بين إيران والولايات المتحدة.

واعتبر أندراوس أن “حزب الله” أعجز من أن يستدرج إسرائيل إلى حرب جديدة، لأن ليس لديه معطيات لذلك، مشيراً إلى أن ما يحصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، أكبر بكثير من قدرة “حزب الله” على استيعابه، من دون أن ننسى وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الإسرائيلي مع بداية التدخل الروسي في سوريا .