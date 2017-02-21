تحطم طائرة في أستراليا قرب ملبورن وسقوط العديد من القتلى

أعلن رئيس وزراء ولاية فكتوريا في أستراليا عن سقوط عدد من القتلى، في حادث تحطم طائرة إصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مطار “إسندون” خارج مدينة ملبورن الأسترالية.

وقال رئيس ولاية فكتوريا دانيال أندروز، إن “عددا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته ولايتنا منذ 30 عاما”.

وإنحرفت الطائرة، وهي من طراز “بيتش كرافت”، مباشرة بعد إقلاعها من مطار “إسندون” القريب من ملبورن ، واصطدمت بمركز تجاري على مقربة من المطار.

ولم تعرف أسباب الحادث حتى الساعة، والتحقيقات جارية لكشف الملابسات، علما أنه كان على متن الطائرة خمسة أشخاص.