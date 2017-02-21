قاسمي: ليست لدينا خلافات مع موسكو حول “أستانة 2”

أعلن المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه لا توجد أي خلافات بين إيران وروسيا حول تقييم اللقاء في “أستانة 2”.

وقال قاسمي في موجز صحافي في طهران ، إن “التعاون بين الدولتين يقع في أفضل أطواره”. وذكر أن خلافات معينة تلاحظ في صفوف فصائل المعارضة السورية، ما أدى إلى تأخير في تعيين ممثليها، كذلك كان الحال مع الوفد التركي الذي مثل بمستوى أدنى من ذي قبل.

وأضاف: “لكن على الرغم من التعليقات السلبية التي ظهرت حول لقاء “أستانة 2″ والتأكيد بأنه باء بالفشل، فنحن نعتبره ناجحا، وتقييمنا له يبقى إيجابيا على الرغم من تحفظنا على بعض الأفكار التي قدمها الجانب التركي ونعتبرها خاطئة، وخاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة يحظر الطيران فيها”.