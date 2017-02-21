اجتماع لمتابعة بحث موضوع النفايات في السراي

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة والنصف من عصر الثلثاء في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، ميشال فرعون، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، طارق الخطيب وعناية عزالدين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة، أوضح الخطيب انه تقرر عقد اجتماع آخر في الثاني من الشهر المقبل لمتابعة البحث.

ثم استقبل الحريري وفداً من ملتقى Arabnet Beirut برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي عمر كريستيديس وأطلع الوفد الحريري على أعمال الملتقى الذي افتتح أعماله صباح الثلثاء وعرضوا معه الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الرقمي في لبنان والمبادرات الآيلة الى تحسينه.