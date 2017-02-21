الأولوية لدى الدولة اللبنانية للبنانيين… حاصباني: فلتتحمل “الانروا” مسؤولياتها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني ان “الانروا” يجب ان تأخذ على عاتقها تغطية إستشفاء غسيل الكلى للمرضى الفلسطينيين، قائلاً: “يبدو ان المانحين لديها لا يعطون منحا كافية او ربما لديهم مشاكلهم، ولكن على “الانروا” الإجابة على هذا التساؤل، وتحمل المسؤوليات هي ايضاً”.

حاصباني وفي حديث للـ”LBCI” اشار الى ان وزارة الصحة مستمرة بتغطية غسيل الكلى للمرضى الفلسطينيين ولكن يجب على “الانروا” بعد فترة ان تأخذ على عاتقها الموضوع، قائلاً: “لن نترك اي شخص بحاجة الى غسيل كلى من دون علاج”.

وختم: “لا يمكننا ان نأخذ على عاتقنا نازحين ولاجئين لأن الأولوية لدى الدولة اللبنانية هي للبنانيين، وهناك نقص بالتمويل ولكننا نقول اليوم اننا لن نتوقف عن مساعدة الحالات الطارئة الضرورية جداً الى ان يتم تغطيتهم من قبل المنظمات الدولية المختصة”.