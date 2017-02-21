الموازنة في مجلس الوزراء الأربعاء والخميس.. “بندا بندا”

ينكب مجلس الوزراء على درس مشروع الموازنة العامة في إطار من النقاش الجدي والعلمي وسط مسلّمتين أساسيتين تتمحوران حول الإصرار على إقرار الموازنة وعدم تحميل ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية إضافية.

وكشفت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل”، أن مجلس الوزراء سيخوض غداً في مناقشة مواد المشروع “مادة مادة”، لتبيان النفقات والإيرادات المقترحة في الموازنة كل منها على حدة.

وتوقعت المصادر نفسها أن ينتهي النقاش الوزاري في المشروع خلال جلسة بعد غد الخميس، ليتحدد تالياً مصير سلسلة الرتب والرواتب لناحية الإبقاء عليها ضمن مشروع الموازنة أو فصلها عنه.