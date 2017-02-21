معرض هوريكا لبنان… مرآة لعالم الأعمال

يعود هوريكا لبنان، الحدث الرائد للضيافة والخدمات الغذائية في البلاد وبالأخص في قطاع الأعمال، إلى بيروت في نسخته الـ24 من 4 حتى 7 نيسان 2017. أصبح هذا اللقاء الرئيسي للمحترفين في مجال التجارة من مختلف أرجاء المنطقة الوجهة الأساسية للشركات التي تريد الدخول إلى أسواق جديدة، ونيل فرص عمل جديدة، ومواكبة أحدث الابتكارات والاتجاهات.

يشكّل هذا المعرض الذي يمتدّ لأربعة أيام، منصّةً تستقطب أبرز الشخصيات في هذا المجال، من أصحاب الفنادق الرائدة، وأكبر شركات الأغذية والمشروبات، والإدارة العليا، إلى صنّاع القرار، و 15000 محترف في مجال التجارة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وسيستقبل المعرض أكثر من 350 شركة عارضة محلية ودولية من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والإمارات العربية المتحدة ومصر وسوريا والأردن وكوريا وتركيا. وستعرض أكثر من 2000 علامة تجارية معروفة، ممّا يعطي الزائرين فرصة نادرة وفريدة لاكتشاف أحدث المنتجات وتلك التي ستُطرح في الأسواق قريبًا، من المواد الغذائية وأدوات المطبخ، إلى التغليف والتوسيم، وكافة أنواع الخدمات المتعلقة بهذا القطاع.

ومن الواضح أنّ المعرض يوفر منصة حيوية للشركات من جميع الأحجام للتواصل مع الجماهير المستهدفة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد جورج نصراوي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناكو الربيع ش.م.م وهو شخصية بارزة في قطاع الغذاء اللبناني أن “هوريكا يُعتبر معرضًا فريدًا من نوعه لقطاع الغذاء وتجهيزات المطاعم في لبنان، وتعتمده الشركات الغذائية اللبنانية لتسويق منتجاتها.”

بالإضافة إلى ذلك، سيتميّز هوريكا ببرنامج غني يضم أكثر من 10 أحداث يومية تشمل جلسات طهي ومنتديات وطاولات حوار ومسابقات الطهي والمشروبات وغيرها. وهذه السنة، سيتنافس أكثر من 500 محترف في مجال الضيافة وخدمات الطعام مع طلاب موهوبين في مسابقات متنوعة تهدف إلى مكافأة الإبداع، ومنها “صالون الطهي”، الذي يتضمّن مسابقات جديدة على غرار Junior Chef وLebanese Bartenders ومسابقة باريستا اللبنانية و Bedmaking Competition ومسابقة فن الخدمة. وسينضم Atelier Gourmand الذي طال انتظاره إلى البرنامج مجددًا، وهو يسمح لكبار الطهاة الفرنسيين في لبنان بالترويج للمطبخ الفرنسي. وللسنة الثانية على التوالي، سيسلّط متحدثون رئيسيون من المنطقة الضوء على أبرز المواضيع خلال المنتدى.

وستقوم لجنة مؤلّفة من أكثر من 60 خبيراً دولياً من عالم الطهي والمشروبات والضيافة بالإشراف على المسابقات، كما ستشارك خبرتها ومعرفتها مع الحضور عبر ورشات عمل مفتوحة لجميع الزائرين. ونذكر من ضمن الضيوف البارزين الذين سيحضرون المنتدى، على سبيل المثال لا الحصر: الطاهي الألماني توماس بويهنر الحائز على ثلاثة نجوم ميشلان، وتييري باماس بطل العالم في المعجنات وأفضل حرفي معجنات في فرنسا، وكاروباس ميلتياديس رئيس اتحاد الطهاة اليوناني، وخالد بو عيد رئيس جمعية الطهاة الأردنية، وغي موسارت رئيس جمعية Barmen الفرنسية، وتوماي غوغلر رئيس جمعية WorldChefs .

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت المديرة العامة لشركة هوسبيتالتي سرفسيزHospitality Services، الشركة المنظمة لمعرض هوريكا، السيدة جومانا دموس سلامة: “يقدّم معرض هوريكا لبنان للحضور فرصة فريدة للقاء أكبر الناشطين في القطاع تحت سقف واحد واستكشاف المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً. وقد تطور المعرض بشكل لافت خلال السنوات الـ 24 الماضية، وبات حدثاً لا يفوته أبداً المهنيون من جميع أنحاء المنطقة.”