شورتر: 3.2 مليون دولار لبناء مركز أبحاث دولي في لبنان

أشارت السفارة البريطانية في لبنان الى أن “السفير البريطاني هيوغو شورتر خصص مبلغ قيمته 2،5 مليون جنيه استرليني (3،2 مليون دولار) لبناء مركز أبحاث دولي جديد في لبنان.

وتحدث السفير شورتر بنقل مباشر في مؤتمر ArabNet في بيروت، والذي اشار بدوره الى ان “مهمة مركز التبادل التكنولوجي لا تعتمد على توصيل الأشخاص ذوي الكفاءات الأفضل إلى الأسواق العالمية، بل على توصيل الأسواق العالمية إليهم. هدفنا تحويل لبنان من جديد إلى بوابة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى جسر يصل الشرق بالغرب، كما كان في سابق عهده”.

وتابع: “يعتبر اللبنانيون أكثر الموارد المرغوبة. ويهدف المركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي إلى تسخير قدرات هذه الموارد. تهدف هذه الشراكة إلى خلق 25000 فرصة عمل في لبنان بحلول العام 2025. فالمملكة المتحدة لا تدعم أمن واستقرار لبنان فحسب، بل تمهد الطريق للاستثمار في ازدهار لبنان أيضا”.

ولفت البيان الى أن “مركز الأبحاث الدولي سيكون بمثابة جسر بين إمكانيات المعرفة الوفيرة في الجامعات اللبنانية والقطاع التقني العام، بالتعاون مع جامعات بريطانية مرموقة. ويهدف المشروع إلى تحويل لبنان إلى مركز للأبحاث والتطوير في الشرق الأوسط، بمثابة محفز للنمو الاقتصادي والاستقرار وفرص العمل وبوابة تصل الشرق بالغرب. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون المركز بمثابة بوابة للشركات الدولية والمحلية من مختلف الأحجام للقيام بالأبحاث ولتطوير حلول جديدة في هذه المجالات، من خلال بيئة تعاونية حيث يمكن تحقيق الأرباح التجارية لجميع الأطراف. وقد دخل حيز التنفيذ المشروع الأول لمركز الأبحاث الدولي المستند إلى تعاون بين الجامعة اللبنانية والمختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات CERN في جينيف”، موضحا أن “هذا التعاون يهدف إلى إنتاج أول نظام استشعار بالألياف البصرية في العالم، مصمم خصيصا لقياس مؤشرات مثل درجة الحرارة والرطوبة ونسبة تركيز المبيدات والأسمدة والأنزيمات في تربة الحقول المزروعة. وسيؤدي ذلك إلى دعم المزارعين من خلال تمكين عملية ري تسمح بتوفير استهلاك المياه وزيادة مردود المحاصيل وتخفيض تكاليف ري حقول المزارعين من 500 دولار اميركي لكل هكتار الى أقل من 80 دولارا اميركيا لكل هكتار”.