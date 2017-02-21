بالصورة: قوى الأمن تشكر المواطنين…

بعدما أطلقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حملة للتقيد بقانون السير الجديد ولاقت التزاماً من المواطنين كما تظهر بعض معالمه في الصور المرفقة، وجّهت غرفة التحكم المروري التابعة للمديرية شكراً لجميع من التزم بالقانون، عبر تغريدة على حسابها على “تويتر”، قائلة:

“ليس الهدف ضبط المخالفات إنما أن نرى هذا الالتزام من قبلكم على الطرقات خصوصاً على التقاطعات والإشارات الضوئية. شكراً لكم…”.