تدابير سير لمدة 3 أشهر على هذه الطريق…

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم اعتباراً من الثلثاء 21 شباط 2017 ولمدة حوالي 3 أشهر، بتنفيذ أشغال لوضع تمديدات لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، على المسلك الأيمن الممتد من: قصقص، جسر المطار، الرحاب، السفارة الكويتية، السلطان ابراهيم، قصر رياض الصلح فنزلة الغولف.

وإذ لفتت الى أن هذه الأشغال لن تؤدي الى قطع السير على المسلك المذكور لكن ثمة احتمال حصول زحمة سير، دعت المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة على المسلك المذكور، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.