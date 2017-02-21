ترامب يقيل مسؤول مجلس الأمن القومي والسبب إيفانكا!

أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مسؤولاً بارزاً في مجلس الأمن القومي بعد أن انتقد سياسات الرئيس حول المكسيك، وكذلك الدائرة الخاصة من المستشارين المحيطين بالرئيس، إلى جانب حديثه عن ابنة الرئيس إيفانكا ترامب.

وبحسب مسؤولين، فإن قرار فصل دياري جاء على خلفية مشاركته في لقاء فكري خاص بمركز ويلسون، وانتقاده خلال تلك الجلسة التي حضرها خبراء ومفكرون قرار ترامب الذي وقعه خلال الأسبوع الأول من رئاسته حول بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو ما تعهد به الرئيس الأميركي خلال الحملة الانتخابية.

ووفق مسؤول كان حاضراً في هذه المناقشة، فإن دياري أعرب عن انتقاده للدائرة الخاصة من المستشارين حول الرئيس، وخاصة كبير المخططين الاستراتيجيين، ستيف بانون، ومستشار ترامب زوج ابنته إيفانكا، غاريد كوشنر، بسبب انفرادهم بصياغة سياسات بعيداً عن المسؤولين في مجلس الأمن القومي.

ووفقاً لهذا المسؤول، فإن ديريه تحدث عن ابنة الرئيس إيفانكا، وقال إنها جذابة.