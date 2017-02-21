لجنة الاشغال اقرت توصياتها لموضوع نهر الغدير.. وتنويه بعمل لجنة المعلوف

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وفي حضور المقرر النائب خضر حبيب والنواب: جوزف المعلوف، حكمت ديب، علي عمار، عاصم قانصو، نبيل نقولا، نضال طعمة، قاسم هاشم، خالد زهرمان، كاظم الخير، وممثلين عن الوزارات المعنية وبلديات الضاحية والبلديات المحيطة.

بعد الاجتماع، تحدث رئيس اللجنة قباني، منوها بالعمل الذي قامت به اللجنة الفرعية التي يرأسها النائب جوزف المعلوف، مشيرا الى ان الجلسة خصصت لبحث موضوع نهر الغدير والتلوث الناتج عن النهر والمصانع في المنطقة.

واصدرت اللجنة التوصيات الاتية:

الاسراع باقرار قانون المياه في مجلس النواب من أجل تسهيل الحصول على القروض المطلوبة لاستكمال انجاز شبكات الصرف الصحي.

2- انجاز استلام كل منشآت الصرف الصحي من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. وتأمين وصل المشتركين في الصرف الصحي على الشبكات.

3- تأمين عقود صيانة وتشغيل بحسب المعايير الدولية.

4- السعي لتأمين التمويل اللازم للسدود المتدرجة على نهر الغدير.

5- وضع خطة واضحة للتلوث الصناعي وبرنامج مرحلي واضح لتنفيذه.

6- تأليف لجنة من وزارات ( الطاقة – الصناعة- البيئة – الداخلية ) المديرية العامة للبلديات، وقوى الأمن الداخلي- ومجلس الانماء والاعمار والبلديات المعنية وجمعية الصناعيين) للنظر في كل الاقتراحات وتنسيق العمل على خطة للمدى القصير ومتابعة تطبيقها.

7- التأكيد على توصيات اللجنة المتعلقة بالصرف الصحي.

8- للمدى الطويل البحث بإعداد اقتراح قانون برنامج لحوض نهر الغدير من النبع إلى المصب على غرار قانون برنامج نهر الليطاني (عبر تأليف لجنة من نواب المنطقة والبلديات المعنية والوزارات والإدارات).