إعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب خالد زهرمان ، أن “هناك سياسة أميركية جديدة في المنطقة، لم تتبلور بعد بشكل يمكن إطلاق أحكام نهائية حولها، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى بروز توتر إيراني – أميركي حاد، وخصوصا في ما يتعلق بملفات المنطقة”.

وربط زهرمان في تصريح إلى صحيفة “العرب اللندنية”، تصعيد أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الأخير، بالإطار العام الذي ترسمه التوترات الأميركية – الإيرانية.

وإعتبر أن سيناريو تحويل التصعيد الكلامي إلى حرب فعلية، لا يزال “مستبعدا بعض الشيء، نظرا إلى إنشغال “حزب الله” في عدة ميادين، وعدم توفر مصلحة إسرائيلية مباشرة في شن الحرب حاليا”.

ويستدرك زهرمان بالقول إنه “لا يمكن الإرتكان إلى هذه الفرضية، بل يجب قيام ورشة عمل لتحصين الساحة الداخلية، والعمل على بناء سياسة واضحة تمنع جر لبنان إلى موقع يكون فيه ضحية أجندات خارجية من قبيل الأجندة الإيرانية”.