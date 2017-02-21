مصلحة المعلمين في “القوات”: للالتزام بإضراب هيئة التنسيق النقابية غداً

بناءً على القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء بعدم إدراج سلسلة الرتب والرواتب بجدول مناقشة بند الموازنة يوم غد الأربعاء في جلسة الوزراء، يهمّ مصلحة المعلّمين في “القوّات اللبنانية” إعلامكم تأكيد دعمها المطلق للإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية يوم غد الأربعاء، كما وتدعو جميع الرفاق الإلتزام بالإضراب والمشاركة بالإعتصام في ساحة رياض الصلح تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء.

ويهم المصلحة أيضا أن توضح للجميع أن حزب “القوات اللبنانيّة” هو داعم للسلسلة، ووزراءه يسعون إلى إقرارها ضمن سلة من الإصلاحات الاقتصادية الإستراتيجية من دون زيادة أعباء ضريبة عشوائية على المواطن.