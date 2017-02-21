الرياشي: لن نوقف العمل لتحرير سمير كساب وأسرى الجيش والمطرانين

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي الحق في معرفة مصير المصور الصحافي سمير كساب، واعدا سمير وعائلته كما أسرى الجيش الـ9 وكل متضرر أو معرض أو يعيش على ضفاف الخطر أينما كان، بمواصلة العمل على استعادة حريتهم.

الرياشي وخلال اعتصام بدعوة من نقابة المصورين الصحافيين في حديقة جبران خليل جبران، قبالة مقر “الاسكوا”، لمناسبة 22 شباط، اليوم الذي أطلقته النقابة منذ أكثر من عشرين عاما لتكريم المصور الصحافي، أعرب عن فخره بتضامن الصحافيين بعضهم مع بعض، ولا سيما تضامن المصورين الصحافيين مع كساب، ووجه التحية الى سمير “حيث هو، في أي معتقل او اي مكان هو موجود فيه اليوم”. وقال: “سمير كساب كان يمارس حقنا في معرفة الحقيقة”.

وتوجه الى المصورين الصحافيين: “سمير ليس مطلبا لنقابتكم فقط، بل هو مطلب كل مواطن لبناني أو عربي حر. وكما نعد سمير كساب اليوم وأسرى الجيش اللبناني والمطرانين المخطوفين، نعد كل متضرر وكل معرض وكل من يعيش على ضفاف الخطر أينما كان، بأننا سنكمل العمل حتى استعادة حريتهم. سنكمل معا، وسنتذكر هذه القضية كل يوم حتى يعود سمير ويعود جنودنا ويعود المطرانان، وبذلك يبقى رأس لبنان مرفوعا، ولن يكون كذلك إذا تركنا رجالنا في الاسر”.

وختم: “أنا معكم والى جانبكم اليوم وغدا والى النهاية”.

شارك في الإعتصام: عائلة سمير كساب، نقيب المحررين الياس عون، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج، مديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان ورئيسة بلدية حردين رمزة عساف.

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