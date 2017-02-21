رابطة خريجي الإعلام أشادت بالرياشي: ندعم خطواته لإنقاذ الصحافة

أشادت رابطة خريجي الإعلام برئاسة الدكتور عامر المشموشي في بيان، بـ”الخطوات البناءة التي يقوم بها وزير الإعلام ملحم الرياشي منذ توليه مهام الوزارة حيث تصب كل الجهود التي يبذلها من أجل إنقاذ الصحافة المكتوبة المهددة بالانقراض، اضافة الى كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، من الأزمة الحادة التي تمر بها”.

وإذ أكدت الرابطة دعمها “الخطوات الجبارة للوزير بهذا الصدد”، ناشدت “رئيس واعضاء مجلس الوزراء، التي تعلم حرصهم على السلطة الرابعة، التجاوب مع خطوات الوزير الإصلاحية ومواكبتها لتصدر في مراسيم وقوانين ووضعها موضع التنفيذ، واعطاءها الاهمية التي تستحق”.

وشددت على “وقوفها الى جانب الوزير في هذه الخطوات الانقاذية للمؤسسات الاعلامية والعاملين فيها، والتي تصون كرامة المحرر الصحافي وهذه المهنة الرائدة المكللة على رأس الحريات”.