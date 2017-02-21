القوات العراقية وصلت إلى محيط مطار الموصل والخناق يضيق على “داعش”

وصلت القوات العراقية إلى محيط مطار الموصل ، في تقدم استراتيجي تسعى من خلاله إلى تحويل المطار إلى قاعدة دعم للهجوم غرب المدينة المحتلة من تنظيم “داعش”.

وذكر الجيش العراقي في بيان، أن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وصلت إلى محيط مطارالموصل أمس الاثنين، بعد طرد مقاتلي تنظيم “داعش” من تل قريب.

وقال قادة إن قوات من الشرطة الإتحادية ووحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تعرف باسم “قوات الرد السريع”، تقود الهجوم صوب المطار الواقع على الطرف الجنوبي للموصل.

وقال بيان للجيش العراقي إن القوات طردت مقاتلي “داعش” من قرية جبلية تعرف اسم “ألبوسيف”، التي تطل على المطار، لتصل إلى محيطه.

وتحاصر القوات العراقية مقاتلي “داعش” في غرب الموصل مع ما يقدربنحو 750 ألف مدني، بعد أن طوقت قوات مدعومة من الولايات المتحدة المدينة من الشرق في المرحلة الأولى من الهجوم التي اختتمت الشهرالماضي بعد 100 يوم من القتال.

وتوجهت وحدات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى الخطوط الأمامية حول الجانب الغربي من مدينة الموصل ، التي يقسمها نهر دجلة إلى شطرين.

وتقصف طائرات هليكوبتر تل “ألبوسيف” لتطهيره من القناصة، فيما يمكن سماع دوي المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية. كما تمكنت القوات التي تتقدم في المنطقة من إبطال مفعول سيارة ملغومة استخدمها المتشددون لعرقلة القوات المهاجمة.

وتتقدم القوات العراقية حتى الآن في مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة لكن القتال سيصبح أشد وطأة عندما تقترب القوات من المدينة نفسها مما يشكل خطرا أكبر على المدنيين.

ويتوقع قادة أن تكون معركة غرب الموصل أصعب من شرقها، لأن الدبابات والمدرعات لا يمكنها التحرك في الشوارع الضيقة والأزقة، علما أن غرب الموصل يضم المدينة القديمة بأسواقها العتيقة، إضافة إلى الجامع الكبير وأغلب المباني الحكومية الإدارية.

وقال القائد العسكري الأميركي في العراق اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس الاثنين، إنه ينشرالمستشارين العسكريين الأميركيين أقرب إلى خطوط القتال الأمامية في الموصل.

وقال خلال زيارة لم يعلن عنها لوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى بغداد: “قمنا بتعديل وضعنا خلال حملة شرق الموصل وأدخلنا المستشارين إلى مسافة أبعد قليلا في التشكيل.”

ووفقا لتقديرات عراقية يعتقد أن تنظيم “داعش” كان لديه نحو ستة آلاف مقاتل في الموصل عندما بدأ الهجوم في منتصف ت1 الفائت، ومن بينهم أكثر من ألف قتلوا حتى الآنـ فيما يواجه الباقون قوات قوامها 100 ألف جندي مؤلفة من: وحدات من القوات المسلحة العراقية، وقوات خاصة، وقوات شرطة، وقوات كردية، وقوات “الحشد الشعبي”.