مصادر بري: ليتهم لم يعارضوا “السلة المتكاملة”

إستبعدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الفراغ في السلطة التشريعية ، وقالت ان مجلس النواب سيد نفسه في النتيجة، فاذا ما اقتربت نهاية الولاية ولم يحصل إنتخاب برلمان بديل، فان بوسع رئيس المجلس دعوة النواب الى الإجتماع والتمديد لنفسه مرة اخرى.

ولامت مصادر بري ، عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، كل من عارض دعوته السابقة الى سلة حلول متكاملة قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

وتقول المصادر نفسها لـ”الأنباء”: لو تم الاتفاق في حينه على قانون الإنتخابات وقانون الموازنة وقطع الحساب، لما وصلنا الى حيث نحن الآن.